Учёные: Эпоха алкоголя подходит к концу

Вопросом о том, что будет значить алкоголь для человека в будущем, занялись американские учёные Келси Элизабет Джонсон и Бенджамин Войт. Они проводят исследования в области генетики, по их мнению, человек ещё долгое время будет эволюционировать, что через сотни лет затронет определённые мутации. Для анализа данных они использовали показатели геномов двух с половиной тысяч людей. Учёные сделали вывод, что отказ от алкогольных напитков будет связан не с сингулярностью, а со способностью клеток на генном уровне воспринимать спирт. Организм просто не сможет переносить его, и будет отторгать.Такой фермент как алкогольдегидрогеназ регулирует процесс окисления спиртов в организме, но со временем он может слабеть, поэтому в настоящее время довольно много людей, которые любят алкоголь. Учёные уверенны, что мутации произойдут в гене ADH, и человек не сможет больше пить пьянящие напитки.