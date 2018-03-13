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Учёные: Эпоха алкоголя подходит к концу

По мнению учёных из Университета в Пенсильвании, примерно через одну тысячу лет употребление спиртных напитков подойдёт к своему завершению, эпоха алкоголя уйдёт в небытие, поскольку подобные напитки будут считаться ядом.

Учёные: Эпоха алкоголя подходит к концу


Вопросом о том, что будет значить алкоголь для человека в будущем, занялись американские учёные Келси Элизабет Джонсон и Бенджамин Войт. Они проводят исследования в области генетики, по их мнению, человек ещё долгое время будет эволюционировать, что через сотни лет затронет определённые мутации. Для анализа данных они использовали показатели геномов двух с половиной тысяч людей. Учёные сделали вывод, что отказ от алкогольных напитков будет связан не с сингулярностью, а со способностью клеток на генном уровне воспринимать спирт. Организм просто не сможет переносить его, и будет отторгать.

Такой фермент как алкогольдегидрогеназ регулирует процесс окисления спиртов в организме, но со временем он может слабеть, поэтому в настоящее время довольно много людей, которые любят алкоголь. Учёные уверенны, что мутации произойдут в гене ADH, и человек не сможет больше пить пьянящие напитки.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 17:40
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