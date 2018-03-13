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Космический мусор позволит ученым найти инопланетян

Сейчас вокруг нашей планеты находится огромное количество космического мусора, но ученые предположили, что внеземные разумные существа тоже могут выбрасывать в космическое пространство обломки технологий. Это позволит им найти инопланетян и выйти с ними на связь.

Гектору Сокасу-Наварро часто приходится наблюдать за такими процессами, хотя испанский специалист изучает поведение Солнца. Он обращает внимание на различные объекты, которые могут быть поясами возле потенциально обитаемых планет. Блеск мусора гуманоидов тоже может отражаться в свете звезд и его можно увидеть с помощью инфракрасного телескопа.

Космический мусор позволит ученым найти инопланетян


Пока данная версия является теорией, но через 200 лет людские технологии могут помочь ученым найти обломки внеземных кораблей на далеких небесных телах. Пока это сделать невозможно из-за слабой мощности оборудования, но исследователи только посмеялись над выводами испанца. Пришельцы давно живут среди людей, а мусор только показывает, насколько неразвита наша цивилизация, и эту проблему придется решать.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:10
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