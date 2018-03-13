Пропагандистам на заметку - правительство РФ за 2017 год увеличило вложения в гособлигации США на 18,6%

Россия активно поддерживает экономику США и одновременно сохраняет свои высоколиквидные финрезервы. Для этого Центробанк скупил гособлигации этой страны на $100 млрд. Эта сумма составляет 25% от всех валютных резервов России. В результате, подчеркивают финансисты, рост вложений составил более 18%. Эльвира Набиуллина ранее говорила, что при вложении денежных средств в эти проекты, процент годовых отчислений достигает 2,3%.Благодаря этому вкладу, Банк России вошел в ТОП-10 инвесторов в американскую экономику. На первом месте находится Китай, далее расположились, в зависимости от суммы вложений: Великобритания и Ирландия. При этом 12,6% занимают инвестиции во Францию, гособлигации Германии с 10% находятся на третьем месте в портфеле Центробанка. При колебаниях курсов, эта подушка безопасности позволить создать в этих странах резерв денежных средств.