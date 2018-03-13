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Пропагандистам на заметку - правительство РФ за 2017 год увеличило вложения в гособлигации США на 18,6%

За прошедший год российское правительство, Центробанк на 20% увеличили сумму вложений в экономику США, скупая ценные бумаги американского правительства. Это составляет более $100 млрд.

Россия активно поддерживает экономику США и одновременно сохраняет свои высоколиквидные финрезервы. Для этого Центробанк скупил гособлигации этой страны на $100 млрд. Эта сумма составляет 25% от всех валютных резервов России. В результате, подчеркивают финансисты, рост вложений составил более 18%. Эльвира Набиуллина ранее говорила, что при вложении денежных средств в эти проекты, процент годовых отчислений достигает 2,3%.

Пропагандистам на заметку - правительство РФ за 2017 год увеличило вложения в гособлигации США на 18,6%


Благодаря этому вкладу, Банк России вошел в ТОП-10 инвесторов в американскую экономику. На первом месте находится Китай, далее расположились, в зависимости от суммы вложений: Великобритания и Ирландия. При этом 12,6% занимают инвестиции во Францию, гособлигации Германии с 10% находятся на третьем месте в портфеле Центробанка. При колебаниях курсов, эта подушка безопасности позволить создать в этих странах резерв денежных средств.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 09:25
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