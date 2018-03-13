Сотрудники обсерватории во время съемки кроме звезд запечатлели на видео множество НЛО

Исследователи сразу обратили внимание на такие материалы, и опубликовали ролик в сетях. Во время просмотра можно заметить вереницу ярких точек, которые движутся в атмосфере и решили просто замаскироваться под светила. Обычный способ съемки не может показать такие различия, но замедленный аналог сразу обнаружил загадочные огни.Пока эксперты не могут выяснить, что это могло быть на самом деле. Данное явление раньше никогда не попадалось на глаза ученым и может быть уникальной космической аномалией. Также не исключено, что внеземные корабли пришельцев случайно оказались в поле зрения телескопа, после чего решили продолжить свое путешествие.