Учёные: Мумии Наска не являются людьми
Учёные провели исследование загадочных мумий Наска. Трёхпалые существа не являются людьми, по мнению специалистов, они могут быть инопланетянами или древней вымершей расой. Первые тесты показали наличие ДНК человека, однако последние опыты доказали, что существа не могут называться людьми.
Учёные определили возраст мумий Наска, им насчитывается 6,5 тысячи лет. С людьми их роднит наличие 23 пары хромосом и примерное строение тела. Тем не менее различия видны невооружённым взглядом - удлинённое туловище, трёхпалые конечности, неподвижные нижние челюсти, а также строение грудной клетки. Для мумифицирования останков использовался хлорид кадмия.
Учёные сообщают, что химический состав тканей мумий показывает, что они являются людьми, однако сами специалисты придерживаются другой версии. Российские научные сотрудники считают, что останки принадлежат инопланетянам, также есть версия, что мумии на самом деле являются биороботами.
Учёные определили возраст мумий Наска, им насчитывается 6,5 тысячи лет. С людьми их роднит наличие 23 пары хромосом и примерное строение тела. Тем не менее различия видны невооружённым взглядом - удлинённое туловище, трёхпалые конечности, неподвижные нижние челюсти, а также строение грудной клетки. Для мумифицирования останков использовался хлорид кадмия.
Учёные сообщают, что химический состав тканей мумий показывает, что они являются людьми, однако сами специалисты придерживаются другой версии. Российские научные сотрудники считают, что останки принадлежат инопланетянам, также есть версия, что мумии на самом деле являются биороботами.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 09:25