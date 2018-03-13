Учёные: Мумии Наска не являются людьми

Учёные определили возраст мумий Наска, им насчитывается 6,5 тысячи лет. С людьми их роднит наличие 23 пары хромосом и примерное строение тела. Тем не менее различия видны невооружённым взглядом - удлинённое туловище, трёхпалые конечности, неподвижные нижние челюсти, а также строение грудной клетки. Для мумифицирования останков использовался хлорид кадмия.Учёные сообщают, что химический состав тканей мумий показывает, что они являются людьми, однако сами специалисты придерживаются другой версии. Российские научные сотрудники считают, что останки принадлежат инопланетянам, также есть версия, что мумии на самом деле являются биороботами.