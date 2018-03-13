АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Учёные: Мумии Наска не являются людьми

Учёные провели исследование загадочных мумий Наска. Трёхпалые существа не являются людьми, по мнению специалистов, они могут быть инопланетянами или древней вымершей расой. Первые тесты показали наличие ДНК человека, однако последние опыты доказали, что существа не могут называться людьми.

Учёные: Мумии Наска не являются людьми


Учёные определили возраст мумий Наска, им насчитывается 6,5 тысячи лет. С людьми их роднит наличие 23 пары хромосом и примерное строение тела. Тем не менее различия видны невооружённым взглядом - удлинённое туловище, трёхпалые конечности, неподвижные нижние челюсти, а также строение грудной клетки. Для мумифицирования останков использовался хлорид кадмия.

Учёные сообщают, что химический состав тканей мумий показывает, что они являются людьми, однако сами специалисты придерживаются другой версии. Российские научные сотрудники считают, что останки принадлежат инопланетянам, также есть версия, что мумии на самом деле являются биороботами.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 09:25
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Mercedes-AMG разрабатывает «заряженную» версию
Новый Volvo XC40 обеспечили повышенным уровнем
Бывшая журналистка "Радио Свобода" обвинила
Рустам Солнцев рассказал, что Сергей Зверев, Катя
Сотрудники обсерватории во время съемки кроме
В Нью-Йорке разбился частный вертолет с
Российская туристка родила ребенка в Красном море
Младшая дочь Ксении Бородиной «страшно» любит
Focos дает возможность пользоваться
На развалинах британского замка Сандал была
За лечение травмы Ольги Бузовой взялся главный
Аномальная Россия: Челябинские риелторы охотно
Егор Холявин в шоке от диагноза бесплодие
Возрожденная компания Brabham выложила в сеть
Минобороны РФ закупает гиперзвуковое оружие
Китайские медики вытащили 13-метрового червя из
Новокузнецкие туристы показали ученым уникальные
Во Владивостоке ушел под воду плавучий док
OnePlus 5 и OnePlus 5T начали получать
Нелли Ермолаева продемонстрировала фигуру после
Ателье Alpina представило новый кроссовер BMW
Цилиндрический огромный НЛО скрылся в огненном
Aston Martin выпустит "младшего брата" гиперкара
Ученые: Огромные трещины в грунте планеты могут
Acura представила тизеры нового серийного RDX
Официальный оракул ЧМ-2018 кот Ахилл получит
Учёные: Мумии Наска не являются людьми
Пропагандистам на заметку - правительство РФ за
В индийской деревне археологи нашли древнюю
Виталина Цымбалюк-Романовская ударила по ушам
Просмотреть все новости