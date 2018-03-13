Mercedes-AMG разрабатывает «заряженную» версию купе GT

Глава подразделения Mercedes-AMG Тобиас Моерс в интервью с журналистами рассказал о том, что «заряженная» версия купе будет оснащена турбированным агрегатом V8 ёмкостью 4,0 литра производительностью 650 лошадиных сил. Также новая модификация получит новый кузовной обвес и доработанную подвеску. К тому же предполагается, что версия Black Series будет оснащена кузовными деталями от гоночной версии Mercedes-AMG GT4.На данный момент самой мощной версией Mercedes-AMG GT считается модификация R, под капотом которой установлен силовой агрегат производительностью 585 лошадиных сил. Последнюю модификацию Black Series представили в 2013 году, она базировалась на спорткаре Mercedes-Benz SLS AMG.