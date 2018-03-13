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Mercedes-AMG разрабатывает «заряженную» версию купе GT

Подразделение Mercedes-AMG разрабатывает «заряженную» версию купе GT в модификации Black Series. Новый мощный автомобиль Mercedes-AMG GT Black Series будет выпущен не ранее 2020 года.

Mercedes-AMG разрабатывает «заряженную» версию купе GT


Глава подразделения Mercedes-AMG Тобиас Моерс в интервью с журналистами рассказал о том, что «заряженная» версия купе будет оснащена турбированным агрегатом V8 ёмкостью 4,0 литра производительностью 650 лошадиных сил. Также новая модификация получит новый кузовной обвес и доработанную подвеску. К тому же предполагается, что версия Black Series будет оснащена кузовными деталями от гоночной версии Mercedes-AMG GT4.

На данный момент самой мощной версией Mercedes-AMG GT считается модификация R, под капотом которой установлен силовой агрегат производительностью 585 лошадиных сил. Последнюю модификацию Black Series представили в 2013 году, она базировалась на спорткаре Mercedes-Benz SLS AMG.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 11:05
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