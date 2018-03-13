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Россия запустит на орбиту два аппарата Space Drone для обслуживания спутников на орбите

В International Launch Services заявили, что в 2020 году на геостационарную орбиту Земли будет выведено два аппарата Space Drone, которые смогут выполнять различные работы по обслуживанию спутников в космосе. Доставить их туда сможет ракета «Протон-М» в комплексе с разгонным блоком «Бриз-М».

Россия запустит на орбиту два аппарата Space Drone для обслуживания спутников на орбите


На сайте дочернего предприятия Центра Хруничева указано, что «Протон-М» впервые будет запускать Space Drone, которые изготовили в Effective Space. Отмечается, что спутники обладают габаритами 1х1х1,25 метра. Вес каждого устройства составляет 400 килограммов. Инженеры оснастили аппараты модифицированной системой стыковки со спутниками, которая является универсальной в своем роде. В качестве двигательной установки, которая будет передвигать спутник от одной цели к другой, используется электрический двигатель.

Помимо обслуживания спутников, Space Drone могут сводить их с орбиты, а также изменять высоту и наклон орбитальных устройств. Еще одной полезной опцией станет помощь в борьбе с космическими обломками.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:30
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