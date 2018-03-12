Астрономы обнаружили 15 экзопланет в системах малоизученных звезд "красных карликов"

В частности, это исследование выявило 15 невидимых планет, вращающихся вокруг красных карликовых звезд в нашей галактике. Самое интересное, что четвертая планета в солнечной системе K2-155, по-видимому, находится в зоне обитания планеты, что означает, что в зависимости от ее окружения и состава она может быть достаточно теплой, чтобы поддерживать жизнь. Согласно симуляциям, даже возможно, что планета, известная как K2-155d, может иметь жидкую воду на своей поверхности, хотя ученые, участвующие в исследовании, отмечают, что это пока только предположения.Интригующая вещь об изучении кулера, меньших звезд, таких как красные карлики, заключается в том, что об их планетарных системах практически ничего не известно. Красные карлики обычно имеют небольшое количество планет, и они, как правило, меньше расположенных на орбите вокруг больших звезд. Новое исследование, которое принимает форму двух исследований, проведенных Департаментом Земли и планетарных наук Токийского технологического института, возможно, подтвердило предположение о том, почему меньшие звезды не производят большие планеты.Считается, что карликовым звездам обычно не хватает гравитационного притяжения, чтобы сохранить планет нетронутыми, поскольку фотоэвапация заставляет атмосферу исчезать из миров вокруг маленьких звезд. Также было замечено, что, когда большие планеты формируются вокруг холодных карликовых звезд, звезды, о которых идет речь, обычно имеют более высокое количество металлов. Было высказано предположение, что планетарное образование связано с металлическим содержанием звезды, и это новое открытие, похоже, подтверждает это.По словам Тереюки Хирано, одного из авторов исследований, эти результаты являются лишь началом исследования более мелких звезд, которые до сих пор упускались из виду астрономами: «Красные карликовые системы, особенно самые крутые красные карлики, только начинают изучаться, поэтому они очень интересные цели для будущих исследований экзопланет».