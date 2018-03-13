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ГЛОНАСС сравняется по точности с системой GPS

Стало известно, что президент России Владимир Путин выдал представителям «Роскосмос» задание, в рамках которого им необходимо оптимизировать спутниковую систему ГЛОНАСС. Так отмечается, что с помощью внесенных корректировок будет уменьшена погрешность координат.

ГЛОНАСС сравняется по точности с системой GPS


В данном случае, чтобы выполнить поручение президента, специалистам необходимо уменьшить погрешность в три раза, и тогда данные спутников системы ГЛОНАСС достигнут необходимой точности геопозиционирования наземных объектов.

Эту задачу планируется решить с помощью новых спутников Глонасс-К2, которые при вычислении местоположения объекта будут также учитывать помехи вследствие прохождения сигнала через верхние слои атмосферы. Так, на выходе человек станет получать более точные координаты своего местонахождения.

Эскизы аппарата Глонасс-К2 продемонстрируют уже в этом году, а в период с 2020 по 2021 года на орбиту запустят первый спутник системы.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:30
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