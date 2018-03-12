Исследователи: Великая рецессия значительно повлияла на здоровье общества
Согласно результатам нового исследования, проведенного под руководством UCLA, Великая рецессия 2008-2010 гг. связана с повышенным риском сердечно-сосудистых отклонений, включая повышение артериального давления и показателей уровня глюкозы. Связь особенно ярко выражена у пожилых домовладельцев и рабочих, двух групп, наиболее уязвимых к стрессу, вызванному рецессией.
Практически всех американцев прямо или косвенно затронула Великая рецессия, самый значительный экономический кризис со времен Великой депрессии 1930-х годов. Предыдущие исследования привели к неоднозначным свидетельствам о влиянии рецессии на здоровье: некоторые сообщили о негативном воздействии, некоторые – о позитивном. Ни одно исследование не рассматривало меры по охране здоровья в разные моменты времени, приближенные к периоду рецессии, и не использовало известные биомаркеры общего артериального давления и глюкозы для объективной оценки.
Группа изучила данные Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) за период с 2000 по 2012 год. Ученые использовали показатели артериального давления и уровня глюкозы 4600 участников в возрасте от 45 до 84 лет на момент до, во время и сразу после Великой рецессии. Исследователи сравнили изменения в артериальном давлении и уровне глюкозы, которые происходят с возрастом естественным образом, и изменения, которые фактически наблюдались в конце рецессии.
Результаты показали повышение артериального давления и уровня глюкозы во время рецессии, особенно заметное у работающих людей (в возрасте до 65 лет) и домовладельцев старшего поколения (после 65 лет). Исследователи отмечают, что обе группы уязвимы к психологическим последствиям экономических спадов, поскольку могут подвергаться риску потери рабочих мест и домов соответственно.
Полученные результаты свидетельствуют об измеримом воздействии экономического кризиса на здоровье общества.
Практически всех американцев прямо или косвенно затронула Великая рецессия, самый значительный экономический кризис со времен Великой депрессии 1930-х годов. Предыдущие исследования привели к неоднозначным свидетельствам о влиянии рецессии на здоровье: некоторые сообщили о негативном воздействии, некоторые – о позитивном. Ни одно исследование не рассматривало меры по охране здоровья в разные моменты времени, приближенные к периоду рецессии, и не использовало известные биомаркеры общего артериального давления и глюкозы для объективной оценки.
Группа изучила данные Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) за период с 2000 по 2012 год. Ученые использовали показатели артериального давления и уровня глюкозы 4600 участников в возрасте от 45 до 84 лет на момент до, во время и сразу после Великой рецессии. Исследователи сравнили изменения в артериальном давлении и уровне глюкозы, которые происходят с возрастом естественным образом, и изменения, которые фактически наблюдались в конце рецессии.
Результаты показали повышение артериального давления и уровня глюкозы во время рецессии, особенно заметное у работающих людей (в возрасте до 65 лет) и домовладельцев старшего поколения (после 65 лет). Исследователи отмечают, что обе группы уязвимы к психологическим последствиям экономических спадов, поскольку могут подвергаться риску потери рабочих мест и домов соответственно.
Полученные результаты свидетельствуют об измеримом воздействии экономического кризиса на здоровье общества.