АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Исследователи: Великая рецессия значительно повлияла на здоровье общества

Согласно результатам нового исследования, проведенного под руководством UCLA, Великая рецессия 2008-2010 гг. связана с повышенным риском сердечно-сосудистых отклонений, включая повышение артериального давления и показателей уровня глюкозы. Связь особенно ярко выражена у пожилых домовладельцев и рабочих, двух групп, наиболее уязвимых к стрессу, вызванному рецессией.
Исследователи: Великая рецессия значительно повлияла на здоровье общества


Практически всех американцев прямо или косвенно затронула Великая рецессия, самый значительный экономический кризис со времен Великой депрессии 1930-х годов. Предыдущие исследования привели к неоднозначным свидетельствам о влиянии рецессии на здоровье: некоторые сообщили о негативном воздействии, некоторые – о позитивном. Ни одно исследование не рассматривало меры по охране здоровья в разные моменты времени, приближенные к периоду рецессии, и не использовало известные биомаркеры общего артериального давления и глюкозы для объективной оценки.

Группа изучила данные Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) за период с 2000 по 2012 год. Ученые использовали показатели артериального давления и уровня глюкозы 4600 участников в возрасте от 45 до 84 лет на момент до, во время и сразу после Великой рецессии. Исследователи сравнили изменения в артериальном давлении и уровне глюкозы, которые происходят с возрастом естественным образом, и изменения, которые фактически наблюдались в конце рецессии.

Результаты показали повышение артериального давления и уровня глюкозы во время рецессии, особенно заметное у работающих людей (в возрасте до 65 лет) и домовладельцев старшего поколения (после 65 лет). Исследователи отмечают, что обе группы уязвимы к психологическим последствиям экономических спадов, поскольку могут подвергаться риску потери рабочих мест и домов соответственно.

Полученные результаты свидетельствуют об измеримом воздействии экономического кризиса на здоровье общества.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 22:23
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин примет участие в предвыборном митинге в
Меркель рассказала, что получила от Путина в
Презентован новый маслкар Ford Mustang California
Ученые: Возле Солнца обнаружена потенциально
Астрономы обнаружили 15 экзопланет в системах
Учёные: Протеиновые смеси способны вызвать рак
Юрий Лоза сообщил о знакомстве с погибшим парнем,
Datsun в марте улучшил кредитные условия на
NASA и Google разработали алгоритмы поиска
Украина хочет построить космодром в Австралии
Илон Маск: Человечество сможет пережить третью
Ученые: Владельцы гаджетов подвержены опасности
Ученые: Женская чуткость и сострадание не имеют
Тайна воды на Луне является ключом к разгадке ее
Учёные: Стрессом и депрессией можно заразиться от
Кэмерон Диаз решила посвятить себя мужу и детям
Tesla повысила цены на зарядку на станциях
Стартовали реализации обновленного автомобиля
Евгений Плющенко покажет Мальдивы сыну от первого
Третий за 2018 год мощный геомагнитный шторм
В Непале разбился самолет с 71 человеком на борту
Дмитрий Песков не знает, где будет голосовать
Во Франции скончался знаменитый модельер Юбер де
Учёные обнаружили в районе строительства
В Китае испытают умные очки для вычисления
Исследователи: Великая рецессия значительно
Американские СМИ стали писать о заморозке тела
Ученые: Метформин помогает быстро снизить уровень
Mitsubishi разработает абсолютно новый кроссовер
Рэпер Джиган и супруга Оксана Самойлова
Просмотреть все новости