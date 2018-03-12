Исследователи: Великая рецессия значительно повлияла на здоровье общества

Практически всех американцев прямо или косвенно затронула Великая рецессия, самый значительный экономический кризис со времен Великой депрессии 1930-х годов. Предыдущие исследования привели к неоднозначным свидетельствам о влиянии рецессии на здоровье: некоторые сообщили о негативном воздействии, некоторые – о позитивном. Ни одно исследование не рассматривало меры по охране здоровья в разные моменты времени, приближенные к периоду рецессии, и не использовало известные биомаркеры общего артериального давления и глюкозы для объективной оценки.Группа изучила данные Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) за период с 2000 по 2012 год. Ученые использовали показатели артериального давления и уровня глюкозы 4600 участников в возрасте от 45 до 84 лет на момент до, во время и сразу после Великой рецессии. Исследователи сравнили изменения в артериальном давлении и уровне глюкозы, которые происходят с возрастом естественным образом, и изменения, которые фактически наблюдались в конце рецессии.Результаты показали повышение артериального давления и уровня глюкозы во время рецессии, особенно заметное у работающих людей (в возрасте до 65 лет) и домовладельцев старшего поколения (после 65 лет). Исследователи отмечают, что обе группы уязвимы к психологическим последствиям экономических спадов, поскольку могут подвергаться риску потери рабочих мест и домов соответственно.Полученные результаты свидетельствуют об измеримом воздействии экономического кризиса на здоровье общества.