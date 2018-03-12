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Тайна воды на Луне является ключом к разгадке ее зарождения - ученые

Луна Земли - это особое творение, и, изучая и узнавая об уникальных атрибутах которой становится все более очевидным, что во всем известном пространстве очень мало, если вообще есть, лун, похожих на спутник нашей планеты.

Тайна воды на Луне является ключом к разгадке ее зарождения - ученые


Во-первых, Луна намного больше, чем она должна быть, учитывая размер Земли. Луны Марса, Юпитера, Сатурна и других планет Солнечной системы, как правило, намного меньше относительно планеты, вокруг которой они вращаются. Этот размер был важен для развития жизни на Земле, поскольку большая масса Луны помогает укрыться от опасных астероидов, поэтому спутник покрыт кратерами.

Одним из наиболее интересных новых открытий в отношении Луны является тот факт, что у лунного тела есть потенциально очень большие запасы воды, лежащие на его поверхности. Ученые теоретизировали о том, как туда могла попасть вода, особенно учитывая преобладающую теорию о том, что Луна была создана, когда большой метеор размером с Марс столкнулся с Землей.

Новое исследование надеялось исследовать связь между зарождением Луны и наличием воды на ее поверхности. Ученые из Института Карнеги и Калифорнийского технологического института создали симуляцию, показывающую, как могла пострадать Земля, если бы она была поражена большим метеором на стадии формирования в течение периода, когда она была достаточно гибкой для слияния с ее массой.

Моделирование показывает, как вполне возможно, что Луна может быть сделана из материала Земли и, следовательно, содержать воду.

Проблема здесь заключается в попытке выяснить, когда именно в образовании Земли Луна откололась. Слишком рано в создании планеты, и водород на Земле испарился бы в космос, оставив Луну, лишенную строительного блока, необходимого для воды. Слишком поздно в этом процессе, и водород был бы прохладным и не окислялся, чтобы создать воду на поверхности Луны.
Если ученые смогут точно определить количество воды на Луне, то смогут тем самым лучше определить процесс и период времени, который привел к созданию самого большого спутника относительно планеты в Солнечной системе.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:04
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