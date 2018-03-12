Третий за 2018 год мощный геомагнитный шторм достигнет Земли 18 марта

По данным Национальной ассоциации океанических и атмосферных исследований (NOAA), геомагнитная буря является «серьезным нарушением магнитосферы Земли, возникающим при очень эффективном обмене энергии от солнечного ветра в космическую среду, окружающую Землю. В последнее время бури стали довольно распространены, геошторм 18 марта стал третьим уже в 2018 году, но некоторые из них больше, чем другие, сообщают исследоватали.«Возможность экстремального солнечного выброса, вызывающего очень мощную геомагнитную бурю, реальна. Существует значительная неопределенность в отношении того, насколько часто такие штормы находятся на угрожающем уровне, воздействуя на энергосистему, и о тех последствиях, которые могут иметь отсутствие электроэнергии», - сказал Дуг Биескер из Центра прогнозов погоды в области космической погоды NOAA. Хотя эта возможность реальна, Биескер добавил, что ученые действительно не знают когда грядут более мощные геобури.Сообщается, что инженерам «рекомендуется» на всякий случай закрывать какое-то несущественное оборудование во время штормов. В миллионе миль от Земли находится Обсерватория глубокой космической климатической обсерватории НОАА / НАСА (DSCOVR), позволяя ученым знать, когда приближается магнитное поле.