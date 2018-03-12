АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Третий за 2018 год мощный геомагнитный шторм достигнет Земли 18 марта

18 марта пределов Земли достигнет массивный геомагнитный шторм. Помимо разрушения телекоммуникационных систем, геомагнитные бури могут влиять на людей и другие живые существа, меняя направление крови, вызывая головокружение и влияя на сон.

Третий за 2018 год мощный геомагнитный шторм достигнет Земли 18 марта


По данным Национальной ассоциации океанических и атмосферных исследований (NOAA), геомагнитная буря является «серьезным нарушением магнитосферы Земли, возникающим при очень эффективном обмене энергии от солнечного ветра в космическую среду, окружающую Землю. В последнее время бури стали довольно распространены, геошторм 18 марта стал третьим уже в 2018 году, но некоторые из них больше, чем другие, сообщают исследоватали.

«Возможность экстремального солнечного выброса, вызывающего очень мощную геомагнитную бурю, реальна. Существует значительная неопределенность в отношении того, насколько часто такие штормы находятся на угрожающем уровне, воздействуя на энергосистему, и о тех последствиях, которые могут иметь отсутствие электроэнергии», - сказал Дуг Биескер из Центра прогнозов погоды в области космической погоды NOAA. Хотя эта возможность реальна, Биескер добавил, что ученые действительно не знают когда грядут более мощные геобури.

Сообщается, что инженерам «рекомендуется» на всякий случай закрывать какое-то несущественное оборудование во время штормов. В миллионе миль от Земли находится Обсерватория глубокой космической климатической обсерватории НОАА / НАСА (DSCOVR), позволяя ученым знать, когда приближается магнитное поле.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин примет участие в предвыборном митинге в
Меркель рассказала, что получила от Путина в
Презентован новый маслкар Ford Mustang California
Ученые: Возле Солнца обнаружена потенциально
Астрономы обнаружили 15 экзопланет в системах
Учёные: Протеиновые смеси способны вызвать рак
Юрий Лоза сообщил о знакомстве с погибшим парнем,
Datsun в марте улучшил кредитные условия на
NASA и Google разработали алгоритмы поиска
Украина хочет построить космодром в Австралии
Илон Маск: Человечество сможет пережить третью
Ученые: Владельцы гаджетов подвержены опасности
Ученые: Женская чуткость и сострадание не имеют
Тайна воды на Луне является ключом к разгадке ее
Учёные: Стрессом и депрессией можно заразиться от
Кэмерон Диаз решила посвятить себя мужу и детям
Tesla повысила цены на зарядку на станциях
Стартовали реализации обновленного автомобиля
Евгений Плющенко покажет Мальдивы сыну от первого
Третий за 2018 год мощный геомагнитный шторм
В Непале разбился самолет с 71 человеком на борту
Дмитрий Песков не знает, где будет голосовать
Во Франции скончался знаменитый модельер Юбер де
Учёные обнаружили в районе строительства
В Китае испытают умные очки для вычисления
Исследователи: Великая рецессия значительно
Американские СМИ стали писать о заморозке тела
Ученые: Метформин помогает быстро снизить уровень
Mitsubishi разработает абсолютно новый кроссовер
Рэпер Джиган и супруга Оксана Самойлова
Просмотреть все новости