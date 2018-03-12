Илон Маск: Человечество сможет пережить третью мировую войну

Илон Маск рассказал, что не исключает возможности, начала времен, сравнимые с эпохой средних веков, особенно, если случится третья мировая война. «Мы хотим, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств у цивилизации была возможность сохраниться и восстановиться. Именно из-за этого я считаю, что мы обязаны создать станции в космическом пространстве на экстренные случаи. Идеально, если такая станция будет создана на Марсе или Луне, вдали от Земли», - рассказал Маск.Вначале осени прошлого года стало известно, что SpaceX работает над созданием ракеты, которая позволит летать не только на Марс, но и из одной точки Земли в другую всего за один час. Илон Маск рассказал, что такая ракета сможет летать на Луну и обратно, благодаря этому удастся создать базу на спутнике нашей планеты.