Аномальная Россия: Челябинские риелторы охотно рассказывают о призраках и нехороших домах города
Европейцы могут удивить туристов своими замками и домами с фантомами, которые покупают любители мистики, но россияне предпочитают обходить такие места стороной. Челябинские риелторы охотно рассказывают о призраках и нехороших домах города своим клиентам, так как аномальных зон в этом месте много.
Возле кинотеатра Пушкина расположилось здание, названной “дырой ведьмы”, где находится дверь в иной мир. Один подъезд вместе с квартирами до сих пор пустует, потому что, жильцы быстро покидают это место после внезапных болезней. Его построили на территории кладбища, а потому многие люди часто слышали ночью голоса или видели страшные тени. Аналогичное строение с дурной славой находится на ул. Захаренко. Старинный особняк на Красноармейской тоже вызывает ужас у горожан, так как в нем до сих пор живет призрак купца Ларинцева. После революции его убили большевики и забрали дом, но сейчас владелец не может смириться с утратой и навещает владения, пугая его обитателей. Внутри часто слышны шаги и стуки дверей, после чего начинает звенеть посуда, хотя дух продолжает защищать живых лиц от опасности. Сюда залетела шаровая молния и просто зависла в воздухе, но потом умчалась прочь, оставив после себя след на стене.
Оперный театр действительно стоит на костях предков, похороненных в древности, когда город был только крепостью. Строители выкопали много останков, но только часть из них была перезахоронена, а остальные дальше лежат в земле. Тогда люди жаловались на появление призрачных силуэтов и голоса, мешающие работать, после чего разгневанные привидения переместились в здание, и часто вызывают различные видения у работников. Самым таинственным уголком стал заброшенный хлебный элеватор, построенный в 1913 г. С тех пор здесь хранились запасы продовольствия, но в 90-х годах потребность в эксплуатации исчезла. Сейчас кроме призраков в подземельях живет огромный крысиный царь, следящий за популяцией особей. Многие любители приключений хотят поймать это существо, но пока он предпочитает скрываться от любопытных гостей.
Здание Законодательного собрания до революции было тюрьмой, а также в нем побывали Сталин и Чернышевский. Ночами каторжане звенят своими кандалами, и испуганные охранники слышат незримый смех или тихие беседы духов. Полтергейст тоже поселился в квартире на ул. 40 лет Победы, потому что люди, купившие ее, стали видеть в зеркалах тени и слышать жуткие шорохи. На Комсомольском проспекте многоэтажка после убийства рабочего бетонной плитой, обрушившейся на его голову с высоты здания, стала часто забирать жизни других лиц. Риелторы отмечают, что при осмотре некоторых помещений им хочется быстрее уйти из-за темной энергетики. В одном жилье на подоконнике лежали старые снимки, сделанные на похоронах. Ее долго никто не хотел покупать, несмотря на отличный ремонт владельца, испытывая неприятные ощущения в этом месте. Некоторые старые дома могут приятно удивить хозяев старинными ценностями, замурованными в стенах. Также в них попадаются скрытые помещения для прислуги и челябинцы довольны такими сюрпризами.
Возле кинотеатра Пушкина расположилось здание, названной “дырой ведьмы”, где находится дверь в иной мир. Один подъезд вместе с квартирами до сих пор пустует, потому что, жильцы быстро покидают это место после внезапных болезней. Его построили на территории кладбища, а потому многие люди часто слышали ночью голоса или видели страшные тени. Аналогичное строение с дурной славой находится на ул. Захаренко. Старинный особняк на Красноармейской тоже вызывает ужас у горожан, так как в нем до сих пор живет призрак купца Ларинцева. После революции его убили большевики и забрали дом, но сейчас владелец не может смириться с утратой и навещает владения, пугая его обитателей. Внутри часто слышны шаги и стуки дверей, после чего начинает звенеть посуда, хотя дух продолжает защищать живых лиц от опасности. Сюда залетела шаровая молния и просто зависла в воздухе, но потом умчалась прочь, оставив после себя след на стене.
Оперный театр действительно стоит на костях предков, похороненных в древности, когда город был только крепостью. Строители выкопали много останков, но только часть из них была перезахоронена, а остальные дальше лежат в земле. Тогда люди жаловались на появление призрачных силуэтов и голоса, мешающие работать, после чего разгневанные привидения переместились в здание, и часто вызывают различные видения у работников. Самым таинственным уголком стал заброшенный хлебный элеватор, построенный в 1913 г. С тех пор здесь хранились запасы продовольствия, но в 90-х годах потребность в эксплуатации исчезла. Сейчас кроме призраков в подземельях живет огромный крысиный царь, следящий за популяцией особей. Многие любители приключений хотят поймать это существо, но пока он предпочитает скрываться от любопытных гостей.
Здание Законодательного собрания до революции было тюрьмой, а также в нем побывали Сталин и Чернышевский. Ночами каторжане звенят своими кандалами, и испуганные охранники слышат незримый смех или тихие беседы духов. Полтергейст тоже поселился в квартире на ул. 40 лет Победы, потому что люди, купившие ее, стали видеть в зеркалах тени и слышать жуткие шорохи. На Комсомольском проспекте многоэтажка после убийства рабочего бетонной плитой, обрушившейся на его голову с высоты здания, стала часто забирать жизни других лиц. Риелторы отмечают, что при осмотре некоторых помещений им хочется быстрее уйти из-за темной энергетики. В одном жилье на подоконнике лежали старые снимки, сделанные на похоронах. Ее долго никто не хотел покупать, несмотря на отличный ремонт владельца, испытывая неприятные ощущения в этом месте. Некоторые старые дома могут приятно удивить хозяев старинными ценностями, замурованными в стенах. Также в них попадаются скрытые помещения для прислуги и челябинцы довольны такими сюрпризами.