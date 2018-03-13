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В Нью-Йорке разбился частный вертолет с пришельцем и участниками конференции

В феврале журналисты и исследователи должны были собраться на конференции в Нью-Йорке и послушать выступление пришельца, решившего открыть истину человечеству. Однако частный самолет, на борту которого был внеземной представитель и участники, разбился во время аварии.

Люди не узнают, откуда они действительно произошли и какую миссию должны выполнить на планете, потому что, такая информация сильно мешала иллюминатам и Ватикану. Эксперты получили сведения от журналиста, сообщившего о гибели пассажиров и бегстве пилота. Он получил их из надежного источника в департаменте полиции.

В Нью-Йорке разбился частный вертолет с пришельцем и участниками конференции


Исследователи выяснили, что расследование засекречено, а авария могла быть спланирована заранее. Также было найдено тело мертвого гуманоида, а мероприятие оказалось сорванным. Сейчас конспирологи решили лично изучить все обстоятельства инцидента и найти виновников.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:50
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