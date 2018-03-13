Новокузнецкие туристы показали ученым уникальные снимки настоящего йети

Тогда материалы попали в эфир на “10-м канале” первого апреля, так что были восприняты зрителями, как шутка. Вместе с ними здесь было показано видео коллеги Александра Чуданова, которая настолько испугалась такого зрелища, что запись снежного человека получилась немного расплывчатой.Только сейчас истина восторжествовала, и отечественные эксперты отметили, что эти сюжеты не уступают американским аналогам Паттерсона. Ученый Игорь Бурцев был в восторге от качества фото, так что скоро ролик с участием бигфуда можно будет увидеть в сетях.