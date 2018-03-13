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Новокузнецкие туристы показали ученым уникальные снимки настоящего йети

В 2011 году новокузнецкие туристы своими глазами увидели настоящего йети и смогли запечатлеть его на камеру. Сейчас люди показали ученым уникальные снимки, на основе которых будет создано небольшое видео.

Тогда материалы попали в эфир на “10-м канале” первого апреля, так что были восприняты зрителями, как шутка. Вместе с ними здесь было показано видео коллеги Александра Чуданова, которая настолько испугалась такого зрелища, что запись снежного человека получилась немного расплывчатой.

Новокузнецкие туристы показали ученым уникальные снимки настоящего йети


Только сейчас истина восторжествовала, и отечественные эксперты отметили, что эти сюжеты не уступают американским аналогам Паттерсона. Ученый Игорь Бурцев был в восторге от качества фото, так что скоро ролик с участием бигфуда можно будет увидеть в сетях.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:10
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