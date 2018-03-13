Цилиндрический огромный НЛО скрылся в огненном жерле вулкана Попокатепетль

Эксперт сам был поражен необычным зрелищем, потому что объект пронесся на большой скорости и только во время замедленного воспроизведения записи можно увидеть, как открывается вход в подземный мир природного чуда. Коллеги уже просмотрели свежие материалы и отметили, что аналогичные события произошли в 2011 г.Тогда был замечен 200-метровый НЛО, решивший спрятаться от людей в таком месте. Возможно, под древним исполином расположились базы гуманоидов или открыт портал в иные миры. Попокатепетль не вредит своим гостям из-за туннеля в космическое пространство.