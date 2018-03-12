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Ученые создали лекарство, которое продлевает жизнь

Французские учёные закончили создание нового препарата алирокумаба, снижающего в крови уровень «отрицательного» холестерина, уменьшающего риск инфаркта практически на 15%.

Ученые создали лекарство, которое продлевает жизнь


Исследователи смогли доказать, что алирокумаб увеличивает продолжительность человеческой жизни, уменьшая риск преждевременной смерти. Его относят к классу ингибиторов PCSK9 (моноклональные антитела), которые вызывают атаку иммунной системы на специфический белок печени. Уровень преждевременной смерти у людей имеющих высокий показатель «плохого» холестерина, уменьшался больше чем на 29% после приема препарата на протяжении 2 лет.

По сути, холестерин это жирный спирт, имеющийся в крови как липопротеин (хороший холестерин) различного типа. Такие вещества имеют низкую плотность. Они блокируют узкие сосуды, вызывая нарушения сердечнососудистой системы. Холестерин, который находится в их составе назвать можно «плохим». Это и делают ученые.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:05
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