Ученые создали лекарство, которое продлевает жизнь

Исследователи смогли доказать, что алирокумаб увеличивает продолжительность человеческой жизни, уменьшая риск преждевременной смерти. Его относят к классу ингибиторов PCSK9 (моноклональные антитела), которые вызывают атаку иммунной системы на специфический белок печени. Уровень преждевременной смерти у людей имеющих высокий показатель «плохого» холестерина, уменьшался больше чем на 29% после приема препарата на протяжении 2 лет.По сути, холестерин это жирный спирт, имеющийся в крови как липопротеин (хороший холестерин) различного типа. Такие вещества имеют низкую плотность. Они блокируют узкие сосуды, вызывая нарушения сердечнососудистой системы. Холестерин, который находится в их составе назвать можно «плохим». Это и делают ученые.