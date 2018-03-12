Ученые назвали три качества делающих человека зависимым от социальных сетей

Вагефи рассказал, что он изучал работы, которые описывают черты характера, присутствующие о зависимых от алкоголя и наркотиков людей. Такую же методику ученый решил применить и к изучению зависимых от соцсетей.Совместно со специалистами из Университета Де Поля удалось собрать анкеты более 300 студентов. После их подробного изучения удалось выделить три основные черты, которые способствуют зависимости от социальных сетей: невротизм, добросовестность и покладистость. Ученые не ожидали таких результатов, так как ранее предполагалось, что добросовестность и покладистость наоборот предотвращает склонность к зависимостям.Вагефи исследовал этот вопрос как можно подробнее и смог объяснить подобный парадокс таким понятием, как «сознательная зависимость». Дело в том, что добросовестные и покладистые люди хотят сохранить все контакты, но, к сожалению, таким образом, оно все больше времени начинают проводить в социальных сетях.