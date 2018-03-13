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Найден способ добывать энергию звезд

Американские ученые совершили грандиозное открытие в области физики – в скором времени мы сможем использовать энергию из звезд.

Найден способ добывать энергию звезд


Профессора Технологического Института Массачусетса в сотрудничестве с коллегами из других организаций разработали проект воссоздания энергии равносильной энергии звезд в лабораторных условиях. Для этого будет создан термоядерный реактор, работающий на основе взаимодействия двух сверхпроводящих магнитов определенного химического состава. В процессе термоядерного синтеза будет пораждаться мощная тепловая энергия. При получении положительных результатов тестовых испытаний исследователи планируют организовать массовое производство. Это открытие позволит человечеству больше не использовать известные ныне виды топлива – нефть, газ и прочие, пагубно влияющие на окружающую среду.

По словам американских исследователей, на проведение испытаний по добыванию «звездной» энергии потребуется около 15 лет. В настоящий момент проект находится на стадии теоретических разработок и поиска финансирования.
Наука
Добавил: Ирина Чехоренкова Сегодня, 13:50
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