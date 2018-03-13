Найден способ добывать энергию звезд

Профессора Технологического Института Массачусетса в сотрудничестве с коллегами из других организаций разработали проект воссоздания энергии равносильной энергии звезд в лабораторных условиях. Для этого будет создан термоядерный реактор, работающий на основе взаимодействия двух сверхпроводящих магнитов определенного химического состава. В процессе термоядерного синтеза будет пораждаться мощная тепловая энергия. При получении положительных результатов тестовых испытаний исследователи планируют организовать массовое производство. Это открытие позволит человечеству больше не использовать известные ныне виды топлива – нефть, газ и прочие, пагубно влияющие на окружающую среду.По словам американских исследователей, на проведение испытаний по добыванию «звездной» энергии потребуется около 15 лет. В настоящий момент проект находится на стадии теоретических разработок и поиска финансирования.