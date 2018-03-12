Учёные: Сон при слабом свете провоцирует депрессию

Какой же минимальный порог света допустим, чтобы человек смог заснуть, при этом не заболев депрессией? Этим вопросом задались учёные, потому они в течение двух лет наблюдали за пожилыми людьми, одни из которых засыпали в полной темноте, а другие с лёгким светом, примерно в пять люксов. Важно заметить, что свечение в один люкс равен свету одной свечи. Специалисты брали во внимание возраст, количество материального достатка, заболевания. В результате обработки полученных сведений учёные заключили, что даже минимальный свет раздражает нервную систему и не даёт ей правильно работать.По статистике, порядка 65 процентов добровольцев, которые засыпали при слабом свете, были наиболее подвержены депрессии и подавленному эмоциональному состоянию. Оказалось, что всё дело в снижении секреции мелатонина. Ввиду этого учёные рекомендуют убирать все электронные устройства перед сном и засыпать в полной темноте.