АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Учёные: Сон при слабом свете провоцирует депрессию

Даже слабый свет во время сна способен вызвать депрессию, - такое заявлению было сделано учёными из Мичиганского Университета после проведения эксперимента с несколькими сотнями людей в пожилом возрасте.

Учёные: Сон при слабом свете провоцирует депрессию


Какой же минимальный порог света допустим, чтобы человек смог заснуть, при этом не заболев депрессией? Этим вопросом задались учёные, потому они в течение двух лет наблюдали за пожилыми людьми, одни из которых засыпали в полной темноте, а другие с лёгким светом, примерно в пять люксов. Важно заметить, что свечение в один люкс равен свету одной свечи. Специалисты брали во внимание возраст, количество материального достатка, заболевания. В результате обработки полученных сведений учёные заключили, что даже минимальный свет раздражает нервную систему и не даёт ей правильно работать.

По статистике, порядка 65 процентов добровольцев, которые засыпали при слабом свете, были наиболее подвержены депрессии и подавленному эмоциональному состоянию. Оказалось, что всё дело в снижении секреции мелатонина. Ввиду этого учёные рекомендуют убирать все электронные устройства перед сном и засыпать в полной темноте.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 18:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вместо операции Ольга Бузова выбрала эластичный
Учёные: Секс в старости предотвращает маразм
Ученые обнаружили два необычайно ярких редких
На российском рынке стартуют продажи кроссовера
Ученые назвали три качества делающих человека
Дети, похожие на своих отцов, обладают более
В штате Техас замечен НЛО
Максим Галкин в Instsgram трогательно попрощался
Наследница Анастасии Волочковой Ариадна поразила
Робота смогли научить танцевать в стиле «пьяный
Алексей Чумаков в Instagram написал откровенное
В Каменск-Шахтинске две дончанки из-за дорогих
Валентин Гафт тяжело переживает уход из жизни
СМИ: После кончины Олега Табакова стали известны
Стала известна дата первого коммерческого полёта
Учёные доказали верность пословицы "лучше синица
"Мегафон" планирует кардинально изменить тарифы
«Яндекс» разработал для своего браузера полную
В Москве к концу года будут установлены 50000
Учёные: Кофе способствует профилактике от болезней
Историк рассказал, как удалось доказать смерть
Владелец ПАОК выбежал на поле с оружием во время
Дарья Пынзарь боится летать на самолете без
Беременная Светлана Лобода не хочет знакомить
В Китае на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря
В Сургуте в мусорном контейнере найдено тело
Владимир Винокур скорбит по Олегу Табакову
Учёные: Сон при слабом свете провоцирует депрессию
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» с
Представители ЕС не признают выборы президента РФ
Просмотреть все новости