О мучениях Ольги Бузовой рассказывают даже ее друзья

«Мы все очень переживаем, советуем взять паузу», - рассказывают друзья Оли Бузовой.

Тогда после исполнения танцевального трюка звезда весьма неудачно приземлилась, вследствие чего повредила связки на ноге. Сейчас Ольгу мучают сильные боли и друзья знаменитости рассказали, что она хромает и сильно мучается.Они рассказывают, что доктора советовали соблюдать Бузовой постельный режим, однако переубедить певицу и ведущую невозможно: девушка всё равно продолжает выходить на сцену, пересиливая боль.