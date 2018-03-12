Евгений Плющенко покажет Мальдивы сыну от первого брака

Судя по фото в соцсетях, старший сын Евгения, родившийся от Марии Ермак, теперь чаще видеться со своим отцом. Сейчас Егор не только бывает в гостях в новой семье Плющенко, но и ездит с ними отдыхать. Раньше на Мальдивы Евгений Плющенко с Яной Рудковская выбирались несколько раз. В последний раз пара ездила отдыхать вместе с совместным сыном Сашей. Два года назад супруги брали с собой ещё и сыновей Рудковской - Николая и Андрея Батуриных. В этот раз они решили отправиться на отдых вместе с Егором.Стоит напомнить, Евгений Плющенко и Яна Рудковская женаты с 2009 года. У супругов растет совместный пятилетний сын Александр. У фигуриста от первого брака есть сын Егор, который родился в 2006 году.