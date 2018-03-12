Учёные: Кофе способствует профилактике от болезней

Эстрадиол и тестостерон предотвращают развитие сахарного диабета, а как выяснилось, две чашки кофе в день как раз повышают выработку этих двух гормонов. Кроме того, данный напиток способствует улучшению восприимчивости поджелудочной железы к глюкозе. Кофе приводит в бездействие клетки, которые вызывают болезнь Паркинсона. Три чашки этого напитка в сутки способны снизить появление сердечно-сосудистых заболеваний на 11 процентов.Кофе улучшает работу печени, делая её выносливой против токсинов, в результате вероятность развития онкологии этого органа снижается на 45 процентов. Кроме того, развитие рака толстой кишки при употреблении двух чашек данного напитка в день снижает риски на 25 процентов. Недооценивать пользу кофе, по словам учёных, нельзя.