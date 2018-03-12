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Учёные: Кофе способствует профилактике от болезней

Группа учёных из Гарварда провела исследование, в нём приняли участие порядка 13 тысяч мужчин и женщин, с целью выявить положительное воздействие кофе на здоровье человека. Оказалось, что этот напиток способствует профилактике от нескольких болезней.

Учёные: Кофе способствует профилактике от болезней


Эстрадиол и тестостерон предотвращают развитие сахарного диабета, а как выяснилось, две чашки кофе в день как раз повышают выработку этих двух гормонов. Кроме того, данный напиток способствует улучшению восприимчивости поджелудочной железы к глюкозе. Кофе приводит в бездействие клетки, которые вызывают болезнь Паркинсона. Три чашки этого напитка в сутки способны снизить появление сердечно-сосудистых заболеваний на 11 процентов.

Кофе улучшает работу печени, делая её выносливой против токсинов, в результате вероятность развития онкологии этого органа снижается на 45 процентов. Кроме того, развитие рака толстой кишки при употреблении двух чашек данного напитка в день снижает риски на 25 процентов. Недооценивать пользу кофе, по словам учёных, нельзя.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 19:15
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