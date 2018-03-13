Компьютерная модель показала, как аэрозоли влияют на облака

Аэрозоли представляют собой твердые частицы в нашей атмосфере, образующиеся вследствие сжигания горючих ископаемых, извержения вулканов, эрозии почвы, сжигания горючих ископаемых, а также прочих антропогенных и природных процессов. Аэрозоли играют важную роль в образовании облаков, действуют, как ядра конденсации, препятствуют нагреванию парниковых газов, компенсируя парниковый эффект. Климатологи установили, что вследствие разницы температур между нижними и верхними слоями облаков происходит испарение конденсации. При этом снизу аэрозоли обеспечивают их образование, а сверху позволяют воде испаряться.Благодаря новой компьютерной установке создана модель, в течение года отражающая изменения мировой погоды с горизонтальным разрешением на 14 км, учитывая влияние аэрозолей.