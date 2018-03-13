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Учёные: Обнаружено самое лучшее успокоительное для студентов, сдающих сессию

"Общение с животными" является самым лучшим успокоительным средством для студентов, которые испытывают стресс во сессии, - об этом заявили учёные из Университета в Британской Колумбии в Канаде.

Учёные: Обнаружено самое лучшее успокоительное для студентов, сдающих сессию


На Западе уже началась практика, связанная с использованием домашних питомцев в борьбе с различными психическими заболеваниями; кроме того, учёные уверенны, что этот же метод способствует успокоению нервной системы студентов. С помощью так называемой "пет-терапии" уже удалось достичь положительных результатов. Так, например, процесс реабилитации после инсульта проходил гораздо быстрее у тех пациентов, которые ухаживали за четвероногими животными. Аллергические реакции также снижались. Дети с ДЦП и другими заболеваниями нервной системы быстрее начинали жить полноценной жизнью.

Те студенты, которые играли перед сессией с собаками и кошками, гораздо меньше ощущали негативные качества и эмоциональную нагрузку, в результате чего справлялись со стрессом эффективнее тех, кто отказывался от такой терапии.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 07:15
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