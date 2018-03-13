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Учёные обнаружили два продукта, контролирующих артериальное давление человека

Фиолетовый картофель, а также тёмный шоколад, по мнению учёных, способны удержать контроль над артериальным давлением человека. В настоящее время порядка 25 процентов всех жителей планеты страдают от сбоев в этой области.

Учёные обнаружили два продукта, контролирующих артериальное давление человека


По мнению учёных, взять под контроль артериальное давление человека вполне возможно, при этом необязательно прибегать к лекарственным препаратам, а достаточно регулярно употреблять всего два обязательных продукта, это фиолетовый картофель и тёмный шоколад. Первый продукт можно назвать настоящим антиоксидантом. Если раньше учёные видели опасность этого продукта из-за крахмала, то последние исследования показали, что картофель предотвращает появление тромбов.

Тёмный шоколад также способен отрегулировать артериальное давление из-за флавоноидов. По сути, он также является отличным антиоксидантом. Стоит помнить, что для положительного эффекта необходимо съедать не более двух долек в сутки. В противном случае, давление только ухудшится.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 06:00
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