Учёные обнаружили два продукта, контролирующих артериальное давление человека

По мнению учёных, взять под контроль артериальное давление человека вполне возможно, при этом необязательно прибегать к лекарственным препаратам, а достаточно регулярно употреблять всего два обязательных продукта, это фиолетовый картофель и тёмный шоколад. Первый продукт можно назвать настоящим антиоксидантом. Если раньше учёные видели опасность этого продукта из-за крахмала, то последние исследования показали, что картофель предотвращает появление тромбов.Тёмный шоколад также способен отрегулировать артериальное давление из-за флавоноидов. По сути, он также является отличным антиоксидантом. Стоит помнить, что для положительного эффекта необходимо съедать не более двух долек в сутки. В противном случае, давление только ухудшится.