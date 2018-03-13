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В волосах людей с лишним весом учёные обнаружили дефицит цветных металлов

Российские учёные выяснили, что в волосах людей, имеющих лишний вес, имеется меньше никеля, марганца, цинка, магния, меди, чем у остальных. При этом у них превышено содержание мышьяка и алюминия.

В волосах людей с лишним весом учёные обнаружили дефицит цветных металлов

Специалистами было выяснено, что содержание микроэлементов в данном случае коррелирует с состоянием у испытуемых обмена веществ, их давлением, массой, ИМТ. К примеру чем больше вес, уровень мочевой кислоты в крови, артериальное давление человека, тем меньше в волосах магния. При этом высокое содержание алюминия эксперты связывают с повышенным содержанием триглицеридов и глюкозы в крови.

Авторами работы отмечается, что найденные корреляции не означают, что имеют место причинно-следственные связи между уровнем содержания в волосах различных микроэлементов, ИМТ, массой тела и составом крови при этом не исключается, что неоптимальное наличие в организме человека отдельных веществ, служит причиной ряда нарушений метаболизма.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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