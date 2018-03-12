В Китае испытают умные очки для вычисления преступников

Разработкой и созданием умных очков занималась организация LLVision. Они способны просканировать лица людей и в случае обнаружения правонарушителя, оповещают об этом владельца надписью "черный список". Информацию о преступниках они сверяют с централизованным списком правонарушителей. Тестировать очки будут как раз во время проведения ежегодного заседания парламента. Считается, что это подчеркнет желание властей обеспечить безопасность своих граждан.В то же время, про технологию негативно высказались некоторые представителя медиа, отметив, что таким образом правительство Китая получит очередной инструмент социального контроля.