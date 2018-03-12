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В Китае испытают умные очки для вычисления преступников

Новейшую китайскую разработку хотят протестировать уже на этой неделе на одном из контрольно-пропускных пунктов. Умные очки на местных полицейских будут самостоятельно замечать лица людей вокруг и регистрационные знаки автомобилей, после чего проводить их проверку с базой данных.

В Китае испытают умные очки для вычисления преступников


Разработкой и созданием умных очков занималась организация LLVision. Они способны просканировать лица людей и в случае обнаружения правонарушителя, оповещают об этом владельца надписью "черный список". Информацию о преступниках они сверяют с централизованным списком правонарушителей. Тестировать очки будут как раз во время проведения ежегодного заседания парламента. Считается, что это подчеркнет желание властей обеспечить безопасность своих граждан.

В то же время, про технологию негативно высказались некоторые представителя медиа, отметив, что таким образом правительство Китая получит очередной инструмент социального контроля.
В мире / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 22:25
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