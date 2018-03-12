Ученые: Возле Солнца обнаружена потенциально обитаемая планета

На поверхности небесного тела есть водные ресурсы, и структура недр напоминает земные аналоги, что также относится к атмосфере. Пока специалисты желают заняться исследованиями этого космического чуда, чтобы потом обнародовать полученные результаты.Сам телескоп был разработан для поиска объектов, находящихся рядом с крупными светилами. Японские ученые благодаря полученным сведениям смогли найти экзопланеты, которые можно рассматривать в качестве мест для обитания живых существ. Сейчас информация будет рассмотрена сотрудниками NASA.