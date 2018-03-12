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Ученые: Возле Солнца обнаружена потенциально обитаемая планета

Ученые с помощью “Кеплер” заметили 16 объектов, расположенных возле Солнца, среди которых есть потенциально обитаемая планета. Результаты работ опубликованы в научном журнале.

На поверхности небесного тела есть водные ресурсы, и структура недр напоминает земные аналоги, что также относится к атмосфере. Пока специалисты желают заняться исследованиями этого космического чуда, чтобы потом обнародовать полученные результаты.

Ученые: Возле Солнца обнаружена потенциально обитаемая планета


Сам телескоп был разработан для поиска объектов, находящихся рядом с крупными светилами. Японские ученые благодаря полученным сведениям смогли найти экзопланеты, которые можно рассматривать в качестве мест для обитания живых существ. Сейчас информация будет рассмотрена сотрудниками NASA.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:50
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