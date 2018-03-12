АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Марьяна Ро поразила Сеть резко увеличившейся в размерах грудью

Звезда YouTube Марьяна Ро стала удивлять своих фанатов резко увеличившейся в размерах груди. Теперь интернет-пользователи гадают, каким способом 18-летней девушке удалось совершить столь разительные перемены во внешности.

Будучи девушкой одного из самых популярных ютуберов России Ивангая, Марьяна удачно стартовала, и на сегодняшний день её аккаунт на престижной площадке насчитывает 6 миллионов подписчиков, столько же, сколько у знаменитой Кати Клэп. Весьма востребована девушка и в социальной сети Instagram - 5 миллионов фолловеров.

Марьяна Ро поразила Сеть резко увеличившейся в размерах грудью

Правда, в последнее время некоторые фанаты критикуют Ро, так как та начала зачастила публиковать фотографии откровенного формата. Особенно девушке нравится акцентировать внимание на своей груди, которая кажется заметно увеличившейся. Марьяну призывают не забывать, что большая часть её последователей - несовершеннолетние, поэтому её эротичные образы в микроблоге не совсем уместны.

Послушает ли своих фолловеров Ро или проигнорирует, покажет время, но пока по этому поводу она никаких комментариев не давала, молча собирая "лайки" и комментарии.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 15:34
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Понаровская отмечает юбилей
Поклонники осудили Анастасию Волочкову за перекус
Диетологи назвали семь продуктов, нежелательных к
В Руанде из-за удара молнии в церковь погибли 14
Участники Putin Team презентовали в парке
Белый дом предлагает научить американских
Лена Миро сказала, что «беременной» Ксении
Учёные обнаружили новую опасность соли в
О мучениях Ольги Бузовой рассказывают даже ее
В Японии лотом аукциона стал самый крупный тунец
Евгений Миронов приехал в больницу ради прощания
Дмитрий Песков прокомментировал связь между
Ученые: Велоспорт способен замедлить старение
Олег Табаков скончался на 83 году жизни
ЕС на 6 месяцев продлил санкции против России
Песков отреагировал на слова Путина о «пурге»
После успеха «Прожарки» Ольгу Бузову сравнили с
Учёные: Влюблённым важно держаться за руки
Антон Силуанов назвал минимальный уровень ФНБ в
«Русская рулетка» по-американски: Соединённые
Ольга Бузова кайфует от сцены, а Ксения Бородина
Новый скандальный видеоролик Ольги Бузовой за час
В Нью-Йорке разбился вертолет: есть жертвы
БТА-банк Кенеса Ракишева отсудил в Лондоне долги
Учёные разработали ДНК-тест для выявления
Жителя Волгограда достали ТВ-шоу и концерты
Фильм Алексея Нужного «Я худею» - новый лидер
Apple в 2018 году выпустит несколько новинок с
На поверхности Луны обнаружены развалины
Подписчикам пришлась по вкусу оголённая "пятая
Просмотреть все новости