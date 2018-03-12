Марьяна Ро поразила Сеть резко увеличившейся в размерах грудью

Будучи девушкой одного из самых популярных ютуберов России Ивангая, Марьяна удачно стартовала, и на сегодняшний день её аккаунт на престижной площадке насчитывает 6 миллионов подписчиков, столько же, сколько у знаменитой Кати Клэп. Весьма востребована девушка и в социальной сети Instagram - 5 миллионов фолловеров.Правда, в последнее время некоторые фанаты критикуют Ро, так как та начала зачастила публиковать фотографии откровенного формата. Особенно девушке нравится акцентировать внимание на своей груди, которая кажется заметно увеличившейся. Марьяну призывают не забывать, что большая часть её последователей - несовершеннолетние, поэтому её эротичные образы в микроблоге не совсем уместны.Послушает ли своих фолловеров Ро или проигнорирует, покажет время, но пока по этому поводу она никаких комментариев не давала, молча собирая "лайки" и комментарии.