Воронежская пенсионерка Наталья Власова после огромного выигрыша шокировала соседей решением остаться в селе

Женщина просто уезжала, чтобы ухаживать за больной родственницей, но уезжать из дома не собирается. Журналисты сообщали, что победительница “Русского лото” боялась даже выйти на улицу из-за угроз в адрес ее семьи, а также удалила страницы в соцсетях. Богатую особу часто беспокоят вымогатели, требующие поделиться полученной суммой.Также женщина устала от различных аферистов, которые просят ее о помощи. Жительница села привыкла к скромному образу жизни, так что пока все остается без изменений, кроме увольнения с работы ее дочери. Екатерина работала секретарем и получала мизерную зарплату.