АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Воронежская пенсионерка Наталья Власова после огромного выигрыша шокировала соседей решением остаться в селе

Наталья Власова, выигравшая полмиллиарда рублей, долгое время не появилась на улицах воронежского села. Однако пенсионерка шокировала соседей решением остаться в этом месте, вместо покупки городской недвижимости.

Женщина просто уезжала, чтобы ухаживать за больной родственницей, но уезжать из дома не собирается. Журналисты сообщали, что победительница “Русского лото” боялась даже выйти на улицу из-за угроз в адрес ее семьи, а также удалила страницы в соцсетях. Богатую особу часто беспокоят вымогатели, требующие поделиться полученной суммой.

Воронежская пенсионерка Наталья Власова после огромного выигрыша шокировала соседей решением остаться в селе


Также женщина устала от различных аферистов, которые просят ее о помощи. Жительница села привыкла к скромному образу жизни, так что пока все остается без изменений, кроме увольнения с работы ее дочери. Екатерина работала секретарем и получала мизерную зарплату.
dzen / Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:25
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вместо операции Ольга Бузова выбрала эластичный
Учёные: Секс в старости предотвращает маразм
Ученые обнаружили два необычайно ярких редких
На российском рынке стартуют продажи кроссовера
Ученые назвали три качества делающих человека
Дети, похожие на своих отцов, обладают более
В штате Техас замечен НЛО
Максим Галкин в Instsgram трогательно попрощался
Наследница Анастасии Волочковой Ариадна поразила
Робота смогли научить танцевать в стиле «пьяный
Алексей Чумаков в Instagram написал откровенное
В Каменск-Шахтинске две дончанки из-за дорогих
Валентин Гафт тяжело переживает уход из жизни
СМИ: После кончины Олега Табакова стали известны
Стала известна дата первого коммерческого полёта
Учёные доказали верность пословицы "лучше синица
"Мегафон" планирует кардинально изменить тарифы
«Яндекс» разработал для своего браузера полную
В Москве к концу года будут установлены 50000
Учёные: Кофе способствует профилактике от болезней
Историк рассказал, как удалось доказать смерть
Владелец ПАОК выбежал на поле с оружием во время
Дарья Пынзарь боится летать на самолете без
Беременная Светлана Лобода не хочет знакомить
В Китае на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря
В Сургуте в мусорном контейнере найдено тело
Владимир Винокур скорбит по Олегу Табакову
Учёные: Сон при слабом свете провоцирует депрессию
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» с
Представители ЕС не признают выборы президента РФ
Просмотреть все новости