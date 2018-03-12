Воронежская пенсионерка Наталья Власова после огромного выигрыша шокировала соседей решением остаться в селе
Наталья Власова, выигравшая полмиллиарда рублей, долгое время не появилась на улицах воронежского села. Однако пенсионерка шокировала соседей решением остаться в этом месте, вместо покупки городской недвижимости.
Женщина просто уезжала, чтобы ухаживать за больной родственницей, но уезжать из дома не собирается. Журналисты сообщали, что победительница “Русского лото” боялась даже выйти на улицу из-за угроз в адрес ее семьи, а также удалила страницы в соцсетях. Богатую особу часто беспокоят вымогатели, требующие поделиться полученной суммой.
Также женщина устала от различных аферистов, которые просят ее о помощи. Жительница села привыкла к скромному образу жизни, так что пока все остается без изменений, кроме увольнения с работы ее дочери. Екатерина работала секретарем и получала мизерную зарплату.
Женщина просто уезжала, чтобы ухаживать за больной родственницей, но уезжать из дома не собирается. Журналисты сообщали, что победительница “Русского лото” боялась даже выйти на улицу из-за угроз в адрес ее семьи, а также удалила страницы в соцсетях. Богатую особу часто беспокоят вымогатели, требующие поделиться полученной суммой.
Также женщина устала от различных аферистов, которые просят ее о помощи. Жительница села привыкла к скромному образу жизни, так что пока все остается без изменений, кроме увольнения с работы ее дочери. Екатерина работала секретарем и получала мизерную зарплату.