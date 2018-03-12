АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Подписчикам пришлись по вкусу оголённые ягодицы Ким Кардашьян

Популярная американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян не устаёт эпатировать публику вызывающими фотоснимками, которые появляются в Интернете.

Очередной подобный фотоснимок появился в Instagram 37-летней знаменитости сегодня и уже успел собрать огромное количество отметок "нравится" и комментариев фолловеров.

Подписчикам пришлись по вкусу оголённые ягодицы Ким Кардашьян

На представленном фотоснимке Ким демонстрирует свои знаменитые ягодицы больших размеров в оголённом виде, а кроме того, бросается в глаза довольно привлекательная грудь. Среди подписчиков в основном значатся любители сексуального тела Кардашьян, которые, конечно же, только приветствуют желание красавицы оголиться и показать себя в наиболее эротичных ракурсах.

Надо сказать, что последняя фотография не является такой уж вызывающей, если сравнивать с тем, что постила Кардашьян в своём микроблоге ранее. Кроме того, в Сети в свободном доступе имеются видеозаписи модели порнографического характера, и сама Ким этого не отрицает. Говорят, только на этих видео она заработала десятки миллионов долларов.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 14:46
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Украинский Сбербанк может стать белорусским
Виктория Романец познакомила пользователей со
Хейтеры расценили слова Виктории Романец, как
Сестры Михалковы показали естественную красоту на
В Минобороны РФ рассказали о скорой утилизации
Почта Японии тестирует беспилотники для доставки
На таксиста из Гонконга напало существо в виде
Подписчикам пришлись по вкусу оголённые ягодицы
Армянский священник Самуил Агоян назвал
Новости «Дома-2»: Илья Яббаров рад примирению с
Ходят слухи, что Теру настаивает на законности
Эксперты: США планируют нарастить экспорт СПГ в
Volkswagen Touareg 2019 презентуют в КНР 23 марта
Марго Овсянникова пообещала больше не
Скончался известный британский комик Кен Додд
Кристина Дерябина всегда поддерживает прекрасные
Иосиф Пригожин рассказал, что с Аллой Пугачевой у
Российский авторынок новых LCV в феврале вырос на
Учёные: Жители мегаполисов более подвержены
Никита Пресняков попал в больницу с переломом ноги
Участники «Дома-2» дружно кинулись воевать против
Губы Скарлет Йохансон признали самыми
Учёные: Слабая иммунная система делает бактерии
В сеть выложили рендеры летающего квадромобиля
Вид супермодели Рози Хантингтон-Уайтли на
Ученые зафиксировали полет НЛО над американским
Ольге Бузовой грозит операция, если она не
Учёные: Мозг определяет "часы приёма" лекарств
Эксперты: Криптовалютная лихорадка заражает
Ученые: Повтор слов во время сна улучшает
Просмотреть все новости