Подписчикам пришлись по вкусу оголённые ягодицы Ким Кардашьян

Очередной подобный фотоснимок появился в Instagram 37-летней знаменитости сегодня и уже успел собрать огромное количество отметок "нравится" и комментариев фолловеров.На представленном фотоснимке Ким демонстрирует свои знаменитые ягодицы больших размеров в оголённом виде, а кроме того, бросается в глаза довольно привлекательная грудь. Среди подписчиков в основном значатся любители сексуального тела Кардашьян, которые, конечно же, только приветствуют желание красавицы оголиться и показать себя в наиболее эротичных ракурсах.Надо сказать, что последняя фотография не является такой уж вызывающей, если сравнивать с тем, что постила Кардашьян в своём микроблоге ранее. Кроме того, в Сети в свободном доступе имеются видеозаписи модели порнографического характера, и сама Ким этого не отрицает. Говорят, только на этих видео она заработала десятки миллионов долларов.