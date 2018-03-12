Учёные: Протеиновые смеси способны вызвать рак

Учёные предупреждают об опасности, которая подстерегает всех спортсменов. Протеиновые смеси, употребляемые многими атлетами, провоцируют развитие рака. Научные сотрудники тщательно изучили состав 134 смесей, представленных на рынке спортпитания. Оказалось, что органические напитки содержат в себе в 2 раза больше примесей тяжёлых металлов, нежели неорганические.Развитие смертельного заболевания может спровоцировать бисфенол-А, содержащийся в протеиновых смесях. Зачастую, это вещество используется в производстве пластика и тяжёлых металлов. Учёные доказали негативное влияние бисфенола-А на организм человека. Вещество вызывает сбои в работе мозга, а также провоцирует развитие рака.