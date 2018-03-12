Учёные доказали верность пословицы "лучше синица в руке, чем журавль в небе"

"Неприятие потерь" - так психологи называют нежелание человека смириться с утратой. Этот же принцип раньше называли пословицей "лучше синица в руке, чем журавль в небе". Страх потерять что-то ценное вызывает у человека тревогу. Исследования показали, что негативные чувства намного сильнее положительных. Например, находка 10 долларов принесёт меньше эмоций, чем их потеря.Неприятие потерь распространяется не только на экономическую сферу. Принцип работает даже в семейных отношениях - урон от одной критической фразы сложно восполнить даже пятью фразами, сказанными с похвалой. Подрастающему поколению объяснить старинную поговорку можно так - люди не хотят терять даже малого и стремятся держаться за то, что у них есть.