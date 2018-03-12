Учёные доказали верность пословицы "лучше синица в руке, чем журавль в небе"
Учёные из Университета Иллинойса проверили верность старой пословицы "лучше синица в руке, чем журавль в небе". Оказывается, люди в древности знали принцип неприятия потерь.
"Неприятие потерь" - так психологи называют нежелание человека смириться с утратой. Этот же принцип раньше называли пословицей "лучше синица в руке, чем журавль в небе". Страх потерять что-то ценное вызывает у человека тревогу. Исследования показали, что негативные чувства намного сильнее положительных. Например, находка 10 долларов принесёт меньше эмоций, чем их потеря.
Неприятие потерь распространяется не только на экономическую сферу. Принцип работает даже в семейных отношениях - урон от одной критической фразы сложно восполнить даже пятью фразами, сказанными с похвалой. Подрастающему поколению объяснить старинную поговорку можно так - люди не хотят терять даже малого и стремятся держаться за то, что у них есть.
"Неприятие потерь" - так психологи называют нежелание человека смириться с утратой. Этот же принцип раньше называли пословицей "лучше синица в руке, чем журавль в небе". Страх потерять что-то ценное вызывает у человека тревогу. Исследования показали, что негативные чувства намного сильнее положительных. Например, находка 10 долларов принесёт меньше эмоций, чем их потеря.
Неприятие потерь распространяется не только на экономическую сферу. Принцип работает даже в семейных отношениях - урон от одной критической фразы сложно восполнить даже пятью фразами, сказанными с похвалой. Подрастающему поколению объяснить старинную поговорку можно так - люди не хотят терять даже малого и стремятся держаться за то, что у них есть.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:35