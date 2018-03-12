Учёные: Стрессом и депрессией можно заразиться от другого человека

Учёные установили, что депрессия и стресс могут быть заразны. Повышение показателей гормона стресса приводит к угнетению активности нейронов и разрушению мозга. В ходе исследований были проведены наблюдения за лабораторными грызунами. Стресс, который испытывала одна особь, мог вызвать изменения в работе мозга других мышей.Учёные сообщают, что после "инфицирования" стрессом происходит сбой в работе нейронов и падение активности мозга. Эксперимент показал, что депрессивный настрой ума одной особи может заразить сразу несколько грызунов. Исследователи полагают, что схожий механизм существует и в человеческом обществе. Постоянный контакт с депрессивным человеком может привести к возникновению головных болей и развитию нейродегенеративных болезней.