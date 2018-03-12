Дети, похожие на своих отцов, обладают более крепким здоровьем

Исследователи обнаружили интересную закономерность, что отцы, на которых похожи были их дети, с ними проводили больше времени, в сравнении с теми, чьи дети напоминали прочих родственников. Это в итоге сказывалось на здоровье детей. Так первые испытывали реже приступы астмы, почти не осматривались медиками «скорой помощи». При этом общее их состояние на протяжении года улучшалось примерно на 10%. По мнению экспертов это объясняется во многом теорией эволюции. В данном случае, родители, обладающие более сильной генетической связью со своим потомством, увеличивают его шансы на здоровое и благополучное будущее.Из этого можно сделать вывод, что чем больше дети похожи на своих отцов, тем у них крепче будет здоровье. В данном случае частые визиты 2-го родителя предоставляют больше возможностей для того, чтобы отслеживать все потребности младенца.