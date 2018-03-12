Дети, похожие на своих отцов, обладают более крепким здоровьем
По мнению учёных, дети, которые похожи на своих отцов, обладают более крепким здоровьем.
Исследователи обнаружили интересную закономерность, что отцы, на которых похожи были их дети, с ними проводили больше времени, в сравнении с теми, чьи дети напоминали прочих родственников. Это в итоге сказывалось на здоровье детей. Так первые испытывали реже приступы астмы, почти не осматривались медиками «скорой помощи». При этом общее их состояние на протяжении года улучшалось примерно на 10%. По мнению экспертов это объясняется во многом теорией эволюции. В данном случае, родители, обладающие более сильной генетической связью со своим потомством, увеличивают его шансы на здоровое и благополучное будущее.
Из этого можно сделать вывод, что чем больше дети похожи на своих отцов, тем у них крепче будет здоровье. В данном случае частые визиты 2-го родителя предоставляют больше возможностей для того, чтобы отслеживать все потребности младенца.
Исследователи обнаружили интересную закономерность, что отцы, на которых похожи были их дети, с ними проводили больше времени, в сравнении с теми, чьи дети напоминали прочих родственников. Это в итоге сказывалось на здоровье детей. Так первые испытывали реже приступы астмы, почти не осматривались медиками «скорой помощи». При этом общее их состояние на протяжении года улучшалось примерно на 10%. По мнению экспертов это объясняется во многом теорией эволюции. В данном случае, родители, обладающие более сильной генетической связью со своим потомством, увеличивают его шансы на здоровое и благополучное будущее.
Из этого можно сделать вывод, что чем больше дети похожи на своих отцов, тем у них крепче будет здоровье. В данном случае частые визиты 2-го родителя предоставляют больше возможностей для того, чтобы отслеживать все потребности младенца.