Алексей Чумаков в Instagram написал откровенное письмо

Саму запись Чумаков сопроводил видеороликом с исполнением известной советской песни под названием "Крылатые качели", которую он исполнил с полным залом детей. Артист откровенно заявил, что всегда верил, и будет верить в людей. Он сказал, что ему совсем не важно, какие финансы имеют его друзья. По словам Алексея, не зная нотной грамоты, ему совсем не стыдно за собственную музыку.Исполнитель песен подчеркнул, что иногда он бывает сварливым и хмурым. У музыканта часто проявляется лень, но только в том случае, когда ему это не интересно, а если он вдохновлён, то готов горы свернуть. Чумаков подытожил, сказав, что безгранично любит своих слушателей, а также готов обнимать и смотреть в глаза каждого из них. 12 марта Алексею исполнилось 37 лет. Артист сам себя поздравил с днём рождения, а своих поклонников с весной.