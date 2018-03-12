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Лена Миро назвала Михаила Галустяна «человеком небольшого ума»

Вступление комика Михаила Галустяна в Putin Team вызвало неоднозначную реакцию скандального блогера Лены Миро, которая не стесняясь объявила резидента Comedy Club дураком.

В своем посте Миро отметила, что у нее есть все основания считать Галустяна человеком не только небольшого роста, но и «объективно небольшого ума».

Лена Миро назвала Михаила Галустяна «человеком небольшого ума»

«Вот что мне действительно не нравится, так это когда дураки проявляют социальную и политическую активность. Галустян, вместо того, чтобы говорить ртом написанный сценаристом текст, вдруг решил вступить в Putin Team», - написала «мастер эпатажа» в очередной скандальной статье.

Журналистка отметила, что Галустян присоединился к команде Путина исключительно, дабы почувствовать себя частью стаи. Напомним, что недавно так же поступили телеведущая «Дом-2» Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:35
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