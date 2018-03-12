Лена Миро назвала Михаила Галустяна «человеком небольшого ума»

В своем посте Миро отметила, что у нее есть все основания считать Галустяна человеком не только небольшого роста, но и «объективно небольшого ума»., - написала «мастер эпатажа» в очередной скандальной статье.Журналистка отметила, что Галустян присоединился к команде Путина исключительно, дабы почувствовать себя частью стаи. Напомним, что недавно так же поступили телеведущая «Дом-2» Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров.