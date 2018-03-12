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Жителя Волгограда достали ТВ-шоу и концерты Филиппа Киркорова

Пользователи сетей увидели гневный пост, опубликованный жителем Волгограда. Мужчину достали ТВ-шоу и концерты Филиппа Киркорова, а также появилось желание вообще не включать голубой экран пять лет.

Человек даже поинтересовался, кого еще раздражает бесконечная кричащая реклама, которая потом сменяется очередным шоу Дмитрия Шепелева или ужасным сериалом. После нового концерта звезды горожанин уже начинает нервничать, так что предпочитает смотреть интересные программы в интернете.

Жителя Волгограда достали ТВ-шоу и концерты Филиппа Киркорова


Многие люди поддержали волгоградца и отметили, что ТВ скоро вообще будет забыто. Они тоже не смотрят этот кошмар, где есть мало нормальных передач, и пользуются возможностями Сети.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:20
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