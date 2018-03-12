Жителя Волгограда достали ТВ-шоу и концерты Филиппа Киркорова

Человек даже поинтересовался, кого еще раздражает бесконечная кричащая реклама, которая потом сменяется очередным шоу Дмитрия Шепелева или ужасным сериалом. После нового концерта звезды горожанин уже начинает нервничать, так что предпочитает смотреть интересные программы в интернете.Многие люди поддержали волгоградца и отметили, что ТВ скоро вообще будет забыто. Они тоже не смотрят этот кошмар, где есть мало нормальных передач, и пользуются возможностями Сети.