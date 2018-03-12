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На поверхности Луны обнаружены развалины внеземных городов после уничтожения NASA – Исследователи

Китайские исследователи после просмотра материалов, присланных Chang'e обнаружили на поверхности Луны развалины внеземных городов после уничтожения NASA. Ролик был опубликован в сетях и заинтересовал зрителей.

На поверхности Луны обнаружены развалины внеземных городов после уничтожения NASA – Исследователи


В сюжете четко видны необычные формы внеземных структур, которые раньше были построены пришельцами. Агентство предпочло быстро избавиться от важных доказательств, подтверждающих их существование, но сейчас китайцы надеются, что их спутник откроет секреты NASA.



Пока поверхность небесного тела покрыта кратерами. Они могли появиться после столкновения с крупными метеоритами, но небольшие аналоги стали результатом падения бомб. Также многие уничтоженные строения напоминали земные объекты, но пока тайна их создания не раскрыта.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00
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