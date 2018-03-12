Андрей Чуев всех «ботанов и хейтеров» призывает улыбаться

Некоторые фанаты Чуева посчитали, что его слова могут вполне сойти за предвыборную агитацию и готовы голосовать за него.В комментарии к жизнеутверждающему видео с девушками и дельфинами, Андрей Чуев объявил, что «Путин – лучший президент, а Бузова – пусть делает, что хочет». Бывший домовец утверждает, что "люди всегда будут недовольны чем-то, потому что люди»., – пишет Чуев.Фанаты пожелали Андрею и его избраннице бесконечного счастья и, несмотря на грубые слова бывшего участника телестройки, нашли их вполне правильными.