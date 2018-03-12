Андрей Чуев всех «ботанов и хейтеров» призывает улыбаться
Экс-участник «Дома-2» Андрей Чуев разразился в Instagram веселым постом, в котором призывает хейтеров улыбаться и не завидовать более успешным людям.
Некоторые фанаты Чуева посчитали, что его слова могут вполне сойти за предвыборную агитацию и готовы голосовать за него.
В комментарии к жизнеутверждающему видео с девушками и дельфинами, Андрей Чуев объявил, что «Путин – лучший президент, а Бузова – пусть делает, что хочет». Бывший домовец утверждает, что "люди всегда будут недовольны чем-то, потому что люди».
«Лучше, Жить и Верить, что после смерти есть Жизнь, чем полагать, что жизнь это 100 лет и все! Жизнь-Будет Счастливый тогда, когда Счастье будет видно в мелочах!», – пишет Чуев.
Фанаты пожелали Андрею и его избраннице бесконечного счастья и, несмотря на грубые слова бывшего участника телестройки, нашли их вполне правильными.
Некоторые фанаты Чуева посчитали, что его слова могут вполне сойти за предвыборную агитацию и готовы голосовать за него.
В комментарии к жизнеутверждающему видео с девушками и дельфинами, Андрей Чуев объявил, что «Путин – лучший президент, а Бузова – пусть делает, что хочет». Бывший домовец утверждает, что "люди всегда будут недовольны чем-то, потому что люди».
«Лучше, Жить и Верить, что после смерти есть Жизнь, чем полагать, что жизнь это 100 лет и все! Жизнь-Будет Счастливый тогда, когда Счастье будет видно в мелочах!», – пишет Чуев.
Фанаты пожелали Андрею и его избраннице бесконечного счастья и, несмотря на грубые слова бывшего участника телестройки, нашли их вполне правильными.