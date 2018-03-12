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В Нью-Йорке разбился вертолет: есть жертвы

Восьмого марта в Нью-Йорке частный вертолет упал в пролив Ист-Ривер. В результате крушения воздушного судна погибли два человека, четверым удалось спастись. Три человека в критическом состоянии были госпитализированы в клинику, однако позже скончались.

В Нью-Йорке разбился вертолет: есть жертвы

В воскресение вечером в Нью-Йорке частный вертолет, на борту которого находились шесть человек, потерпел крушение. По данным местных СМИ, два человека скончались на месте происшествия, ещё трое в критическом состоянии были госпитализированы в больницу и позже скончались. Пилоту удалось выбраться самостоятельно.

Комиссар полиции Джеймс О'Нил заявил, что вертолёт выполнял частный рейс в ходе которого проводили фотосъемку. Люди, которые находились на набережной, смогли снять момент падения. В данное время воздушное судно в перевернутом состоянии остаётся под водой. На месте происшествия работают водолазы.
В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:40
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