В Нью-Йорке разбился вертолет: есть жертвы
Восьмого марта в Нью-Йорке частный вертолет упал в пролив Ист-Ривер. В результате крушения воздушного судна погибли два человека, четверым удалось спастись. Три человека в критическом состоянии были госпитализированы в клинику, однако позже скончались.
В воскресение вечером в Нью-Йорке частный вертолет, на борту которого находились шесть человек, потерпел крушение. По данным местных СМИ, два человека скончались на месте происшествия, ещё трое в критическом состоянии были госпитализированы в больницу и позже скончались. Пилоту удалось выбраться самостоятельно.
Комиссар полиции Джеймс О'Нил заявил, что вертолёт выполнял частный рейс в ходе которого проводили фотосъемку. Люди, которые находились на набережной, смогли снять момент падения. В данное время воздушное судно в перевернутом состоянии остаётся под водой. На месте происшествия работают водолазы.
В воскресение вечером в Нью-Йорке частный вертолет, на борту которого находились шесть человек, потерпел крушение. По данным местных СМИ, два человека скончались на месте происшествия, ещё трое в критическом состоянии были госпитализированы в больницу и позже скончались. Пилоту удалось выбраться самостоятельно.
Комиссар полиции Джеймс О'Нил заявил, что вертолёт выполнял частный рейс в ходе которого проводили фотосъемку. Люди, которые находились на набережной, смогли снять момент падения. В данное время воздушное судно в перевернутом состоянии остаётся под водой. На месте происшествия работают водолазы.
В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:40