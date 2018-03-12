В Нью-Йорке разбился вертолет: есть жертвы

В воскресение вечером в Нью-Йорке частный вертолет, на борту которого находились шесть человек, потерпел крушение. По данным местных СМИ, два человека скончались на месте происшествия, ещё трое в критическом состоянии были госпитализированы в больницу и позже скончались. Пилоту удалось выбраться самостоятельно.Комиссар полиции Джеймс О'Нил заявил, что вертолёт выполнял частный рейс в ходе которого проводили фотосъемку. Люди, которые находились на набережной, смогли снять момент падения. В данное время воздушное судно в перевернутом состоянии остаётся под водой. На месте происшествия работают водолазы.