Учёные научили искусственный интеллект имитировать голос человека

Учёные провели испытания Deep Voice, в ходе которого, была запущена звукозапись, продолжительностью 800 часов. Специалисты записали голоса свыше 2400 человек. Для обучения искусственного интеллекта понадобилось 100 звуковых сигналов в 5 секунд.Используя созданную нейросеть можно обмануть систему для распознавания голоса. Deep Voice может с точностью воспроизводить интонацию и тембр речи. Разработка учёных будет использоваться в нескольких областях. В первую очередь, искусственный интеллект планируют применять в сфере развлечений: в озвучивании видеоигр, фильмов и записи аудиокниг. Также Deep Voice может помочь людям, потерявшим возможность говорить. Нейросеть применима и в более широком спектре, например, она сможет читать детям сказки голосом их родителей.