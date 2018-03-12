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Учёные научили искусственный интеллект имитировать голос человека

В ходе исследований учёные обучили искусственный интеллект имитации человеческого голоса. Технологию назвали Deep Voice.

Учёные научили искусственный интеллект имитировать голос человека


Учёные провели испытания Deep Voice, в ходе которого, была запущена звукозапись, продолжительностью 800 часов. Специалисты записали голоса свыше 2400 человек. Для обучения искусственного интеллекта понадобилось 100 звуковых сигналов в 5 секунд.

Используя созданную нейросеть можно обмануть систему для распознавания голоса. Deep Voice может с точностью воспроизводить интонацию и тембр речи. Разработка учёных будет использоваться в нескольких областях. В первую очередь, искусственный интеллект планируют применять в сфере развлечений: в озвучивании видеоигр, фильмов и записи аудиокниг. Также Deep Voice может помочь людям, потерявшим возможность говорить. Нейросеть применима и в более широком спектре, например, она сможет читать детям сказки голосом их родителей.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:50
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