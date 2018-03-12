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Учёные разработали ДНК-тест для выявления незаконно вырубленных деревьев

Учёные из Вагенингенского университета Нидерландов окончили работу над ДНК-тестом, помогающим выявить, какие из деревьев были незаконно вырублены. Используя анализ, специалисты определяют место произрастания дерева.

Учёные разработали ДНК-тест для выявления незаконно вырубленных деревьев


Учёные создали метод борьбы с незаконной вырубкой леса. Они придумали ДНК-тест, определяющий место произрастания дерева. Точность этой технологии довольно высока - 92%. Специалисты способны вычислить регион, в котором росло дерево, с радиусом 14 км.

В Нидерланды доставляют до 90% незаконно вырубленных африканских деревьев. Для того, чтобы созданный ДНК-тест был точным, учёные собирали образцы в Камеруне и Республике Конго. Все поступающие на территорию страны деревянные изделия можно проверить на их законность. Учёные полагают, что внедрение ДНК-теста для деревьев поможет снизить темпы незаконной вырубки лесов.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:30
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