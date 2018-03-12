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Почта Японии тестирует беспилотники для доставки посылок

Почта Японии проводит тесты беспилотных автомобилей по доставке посылок. Эксперимент проходит в центральных районах Токио. Первым испытываемым образцом стал беспилотник Toyota Estima.

Почта Японии тестирует беспилотники для доставки посылок


Специалисты переоборудовали микроавтобус Toyota Estima в беспилотник для нужд почты Японии. В ходе тестирования, автомобиль будет выполнять функции почтальона по маршруту протяжённостью в 2 километра. Испытание новых технологий будут длиться до 16 марта.

Сотрудники почты Японии выбрали для тестирования беспилотника маршрут, соединяющий почтамт железнодорожного вокзала Токио и почтового отделения в центре города. Район был выбран не случайно, специалисты хотят увидеть, сможет ли беспилотный автомобиль совершать безопасное движение в условиях оживлённого города. На протяжении всего времени испытаний в кабине автомашины будет находиться водитель, который в аварийной ситуации будет брать на себя управление.
В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:00
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