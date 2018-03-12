Почта Японии тестирует беспилотники для доставки посылок

Специалисты переоборудовали микроавтобус Toyota Estima в беспилотник для нужд почты Японии. В ходе тестирования, автомобиль будет выполнять функции почтальона по маршруту протяжённостью в 2 километра. Испытание новых технологий будут длиться до 16 марта.Сотрудники почты Японии выбрали для тестирования беспилотника маршрут, соединяющий почтамт железнодорожного вокзала Токио и почтового отделения в центре города. Район был выбран не случайно, специалисты хотят увидеть, сможет ли беспилотный автомобиль совершать безопасное движение в условиях оживлённого города. На протяжении всего времени испытаний в кабине автомашины будет находиться водитель, который в аварийной ситуации будет брать на себя управление.