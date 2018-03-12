Учёные: Жители мегаполисов более подвержены кожным заболеваниям

Учёные предупреждают об опасности, которая кроется в загрязнённом воздухе. Ранее было доказано, что высокое содержание токсичных веществ вредит дыхательной системе человека. Оказалось, что из-за плохой экологии может страдать и кожа. Специалисты взяли пробы с кожного покрова у 231 женщин, живущих в разных городах Китая.Исследователи сообщают, что кожа жителей больших городов отличается минимальным наличием микроорганизмов, в отличие от тех, кто живёт в менее густонаселённой местности. Токсины, находящиеся в воздухе, убивают полезные бактерии и снижают защиту кожи, что повышает риск развития заболеваний. Чаще всего горожане страдают от дерматитов.