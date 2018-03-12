Учёные: Слабая иммунная система делает бактерии сильнее

С каждым годом бактерии становятся сильнее. Сильный иммунитет позволяет вовремя обнаружить опасность и устранить её. Кроме того, он может запоминать инфекции, что помогает бороться с ними в будущем. Однако эволюция вирусов пошла вперёд - микроорганизмы имеют несколько штаммов. Такое разнообразие бактерий иногда вводит иммунную систему в заблуждение и ослабляет её.Учёные из Политехнического университета Виргинии доказали, что приобретённая частичная устойчивость организма к вирусам помогает бактериям становиться в два раза сильнее. Ослабление иммунной системы начинается с обычного штамма вируса. После того как организм запоминает бактерию, появляется опасность, что при повторном инфицировании более серьёзной разновидностью этого вируса защитная система не сразу её распознает.