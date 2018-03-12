Ксения Бородина иронично опровергла слухи о своей беременности

«Только сейчас увидела из новостей Инста, что оказывается вы в этом платье увидели у меня живот и подумали что я беременная. Так может определимся? Худая надоело, давай уже хоть пару кг набери или все таки толстушка с животом? Мне-то моя форма сейчас нравится как никогда, на этом фото пришлось втянуть свой 7 месячный живот», — иронично рассказала Ксения в своем микроблоге, дав понять, что ее фолловеры приняли желаемое за действительное.

Певица Светлана Лобода подтвердила, что уже в скором времени во второй раз станет мамой, а Ксюша Бородина довольно иронично отреагировала на эту тему, рассказав про свой «7-месячный живот».Празднование своего дня рождения Ксения Бородина запомнит надолго. И дело не в том, что вместе с друзьями теледива устроила торжество в Милане. Платье, выбранное ведущей «Дома-2» для торжественного ужина, породило множество слухов.По мнению многих пользователей Сети, белый обтягивающий наряд подчеркнул округлившиеся формы знаменитости. «Значит, она беременна!» — пришли к выводу поклонники, оценив фото. Ксения решила не молчать и прокомментировала интересующие всех слухи.