Продажи авто премиум-сегмента в России в феврале упали на 4%

В люксовом сегменте лидерство держит немецкий автобренд Mercedes-Benz, который реализовал в феврале текущего года 2 800 своих транспортных средств (плюс 7,5 процента). На втором месте разместились баварские машиностроители BMW, реализовавшие 2 700 авто (плюс 12 процентов). На третьем месте оказался японский автобренд Lexus (1 300 экземпляров; минус 27 процентов). Дальше идёт Audi (1 200 авто; минус 11 процентов).Согласно заявлению Сергея Целикова, являющегося руководителем аналитического портала, реализации автомобилей, принадлежащих к премиум-классу, снизились в феврале на 4% при совокупном увеличении в 25%. Сейчас на долю авто премиум-сегмента приходится примерно 8% (в 2017 году – 10 процентов).