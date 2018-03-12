АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Личная жизнь Стивена Хокинга была связана с двумя женщинами и не стала для него внутренней Вселенной
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018

Продажи авто премиум-сегмента в России в феврале упали на 4%

Согласно сведениям, которые были предоставлены специалистами «АВТОСТАТ», на территории России в феврале текущего года реализовали 10 200 авто премиум-класса. В свою очередь это на 9,3 процента больше показателя АППГ.

Продажи авто премиум-сегмента в России в феврале упали на 4%

В люксовом сегменте лидерство держит немецкий автобренд Mercedes-Benz, который реализовал в феврале текущего года 2 800 своих транспортных средств (плюс 7,5 процента). На втором месте разместились баварские машиностроители BMW, реализовавшие 2 700 авто (плюс 12 процентов). На третьем месте оказался японский автобренд Lexus (1 300 экземпляров; минус 27 процентов). Дальше идёт Audi (1 200 авто; минус 11 процентов).

Согласно заявлению Сергея Целикова, являющегося руководителем аналитического портала, реализации автомобилей, принадлежащих к премиум-классу, снизились в феврале на 4% при совокупном увеличении в 25%. Сейчас на долю авто премиум-сегмента приходится примерно 8% (в 2017 году – 10 процентов).
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Повтор слов во время сна улучшает
Поклонники в ужасе от старческих рук Виктории Бони
Автоконцерн FAW начал продажи седана Junpai A50
Артем Сорока брал уроки соблазнения у скандально
Алена Водонаева не работает из-за болезни сына
Ученые: Самый сильный антибиотик не спасает
Зрители подозревают, что Ольга Бузова ревнует
Минстроительства: Будут введены новые стандарты
Ольга Бузова опять оголилась на крыше высотки
Заповедник «Брянский лес» ищет волонтеров
Ведущие криптовалюты продолжают стремительное
Рэпер Мот и его жена улетели отдыхать в Дубай,
Бывший футболист Владимир Герасимов погиб в Китае
Лена Миро назвала Михаила Галустяна «человеком
Министерство сельского хозяйства предлагает
Анна Седокова и Наталья Рудова сошлись в
В Чувашии трехлетняя девочка провалилась под лед
Теннисистку Шарапову раскритиковали за фото с
Алена Водонаева моется в ванной в очках
Алексей Учитель позволял беременной Юлии
Блогер испытал Samsung Galaxy S9 на прочность
Лена Хромина прекрасно нарисовала Африкантову и
Gigabyte готовит обновление ассортимента
Начались продажи твердотельного накопителя Dell
Фото и видео актёра Эмина Агаларова с детьми
ELSA анонсировала графический ускоритель Quadro
Андрей Чуев всех «ботанов и хейтеров» призывает
Лена Миро обвинила Ольгу Бузову в «накрутке»
Во Флоренции прошел 10-тысячный марш против
Свекор Ксении Собчак и его жена отказались от
Просмотреть все новости